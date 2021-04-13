«Какие красивые»: Барановская опубликовала фото с детьми со светского ужина

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская впервые побывала на иммерсивном шоу-ужине «Фантасмагория в черном» в особняке П. П. Смирнова, который был реконструирован в начале XX века. Она разместила на своей странице в соцсети Instagram фото с мероприятия, куда пришла вместе с трея детьми: Артемом, Яной и Арсением.

На теледиве было черное платье в кукольном стиле, расшитое жемчугом. Барановская дополнила образ туфлями в тон. Она также распустила волосы и сделала вечерний макияж.

— Погрузились в атмосферу одного из самых мистических авторов. Режиссерская постановка очень крутая, — поделилась впечатления от светского ужина знаменитость.

Поклонники восхитились элегантностью многодетной мамы. Многие отметили, что вся семья выглядит прекрасно.

«Какие красивые»; «Милашки»; «Детки все симпатичные», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Барановская вышла в свет в блестящем наряде. Она устроила фотосессию после просмотра спектакля в зеркальных интерьерах помещения.

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