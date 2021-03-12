«Самая красивая»: Барановская вышла в свет в блестящем наряде

Юлия Барановская опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская посетила театр Табакова с друзьями. Она осталась в восторге от спектакля. А после просмотра знаменитость устроила фотосессию в зеркальных интерьерах помещения. Теледива опубликовала снимки на своей странице в соцсети Instagram.

Барановская появилась на публике в вязаном свитере с люрексом и полупрозрачной юбке с пайетками.

— Сияю! Причем изнутри, — подписала фото звезда.

Многочисленные поклонники телеведущей отметили, что она очень хорошо выглядит, и засыпали ее комплиментами.

«Самая красивая»; «Как всегда красива, как всегда прекрасна! Я Вами восхищаюсь!»; «Красивый наряд»; «Сияйте, расцветайте и нас удивляйте! Юля, я восхищаюсь. Прекрасная мама, и в программе всегда классная», — написали фолловеры.

Ранее Барановская запечатлелась на берегу океана.

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