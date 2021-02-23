Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Копия Андрея»: поклонники Барановской приняли ее подросшего сына за Андрея Аршавина
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

«Копия Андрея»: поклонники Барановской приняли ее подросшего сына за Андрея Аршавина

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала совместные фотографии с детьми, сделанные на Мальдивах, где в данный момент отдыхает семейство. Поклонники ведущей обратили внимание на удивительное сходство ее старшего сына с его отцом — футболистом Андреем Аршавиным.

— В планах акулы, черепахи и манты морские дьяволы, — подписала Юлия серию пляжных снимков в Instagram.

На одном из них она позирует с младшим сыном Арсением, а на другом — со старшим 16-летним Артемом. Подписчики Барановской не преминули отметить, что с возрастом тот все больше становится похож на своего знаменитого отца.

«Я подумала к Аршавину вернулась, а это сын»; «Какой сын большой!»; «Так здорово ушла от Аршавина, а он от вас — нет, всегда с вами»; «Копия Андрея Аршавина», — отметили они в комментариях.

Ранее Барановская сообщила поклонникам, что ее младшего сына Арсения зачислили в футбольную академию московского «Спартака».

Читайте также: «Мечтала о трех каратах»: Айза показала помолвочное кольцо от Майами

Андрей АршавинЮлия Барановскаясын
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте