«Копия Андрея»: поклонники Барановской приняли ее подросшего сына за Андрея Аршавина

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала совместные фотографии с детьми, сделанные на Мальдивах, где в данный момент отдыхает семейство. Поклонники ведущей обратили внимание на удивительное сходство ее старшего сына с его отцом — футболистом Андреем Аршавиным.

— В планах акулы, черепахи и манты морские дьяволы, — подписала Юлия серию пляжных снимков в Instagram.

На одном из них она позирует с младшим сыном Арсением, а на другом — со старшим 16-летним Артемом. Подписчики Барановской не преминули отметить, что с возрастом тот все больше становится похож на своего знаменитого отца.

«Я подумала к Аршавину вернулась, а это сын»; «Какой сын большой!»; «Так здорово ушла от Аршавина, а он от вас — нет, всегда с вами»; «Копия Андрея Аршавина», — отметили они в комментариях.

Ранее Барановская сообщила поклонникам, что ее младшего сына Арсения зачислили в футбольную академию московского «Спартака».

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