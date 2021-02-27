«Безумно красиво»: Барановская запечатлелась на берегу океана

Юлия Барановская опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская несколько дней назад вместе с тремя детьми улетела на Мальдивские острова. Она часто делится с поклонниками фото с отдыха. На свежем снимке теледива позирует в платье из кружевного полотна свободного кроя. Наряд цвета небесной утренней лазури гармонирует с фоном — океаном и белым песком мальдивского пляжа.

— Все оттенки счастья, — подписала фото Барановская в Instagram.

Фанаты оценили красивый кадр и оставили множество комплиментов знаменитости.

«Безумно красиво»; «Обернитесь… Там алые паруса»; «Здоровья и счастья вашей семье. Вы молодчина»; «Сногсшибательная»; «Боже, какая вы красивая, Юля», — написали пользователи.

Ранее Юлия Барановская похвасталась своей внешностью, опубликовав фото без фильтров.

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