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Вице-премьер Чернышенко рассказал, что снизит цены на экскурсии в камчатской Долине гейзеров
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер Чернышенко рассказал, что снизит цены на экскурсии в камчатской Долине гейзеров

Полина Долганова

Внутренняя политика

Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке снизит цены на экскурсии в заповедник. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи со студентами в Петропавловске-Камчатском.

Отмечается, что в настоящее время местные жители платят за поездку в Долину гейзеров 35 тысяч рублей, а туристы других регионов — 45 тысяч. По мнению Чернышенко, снижение цены до 10 тысяч рублей позволит облегчить процедуру субсидирования экскурсий и сделать посещение заповедника доступным для многих.

Вице-премьер добавил, что в долине планируется построить закольцованный маршрут, по которому одновременно смогут ходить несколько групп туристов и который позволит сократить время на долгие перелеты в заповедник на вертолетах, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко поехать на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатке в целом.

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