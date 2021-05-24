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Генпрокуратура: Три четверти мошенничеств в России совершаются по телефону или онлайн
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура: Три четверти мошенничеств в России совершаются по телефону или онлайн

Полина Долганова

Общество

Три четверти киберпреступлений в России составляют мошенничества и кражи, совершенные онлайн или по телефону. Об этом рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры России Андрей Некрасов.

— Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт, — рассказал Некрасов в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что чаще всего подобные криминальные деяния направлены на хищение чужого имущества и квалифицируются по статьям Уголовного кодекса РФ.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в прошлом году с применением информационных технологий в России совершено почти три четверти всех мошенничеств. Их количество составило 210,5 тысячи. Также растет и численность онлайн-краж — они составляют четверть от общего количества преступлений этого типа.

Всего в минувшем году в России было зарегистрировано 510,3 тысячи киберпреступлений.

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Политикапреступное сообществомошенничество
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