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Новый ресурс для борьбы с мошенниками появился в России
Фото: Pexels

Новый ресурс для борьбы с мошенниками появился в России

Иван Юминов

Общество

Платформа для борьбы с мошенничеством — проект «Мошеловка» — запускается в России. Об этом стало известно в пятницу, 21 мая.

Данный сервис позволит сообщить о действиях злоумышленников. Кроме того, этот проект позволит узнать, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Информацию об аферах будут передавать в Банк России и правоохранительные органы, отмечает газета «Известия».

Ранее сообщалось, каким образом можно защититься от мошенников при вакцинации от коронавируса.

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