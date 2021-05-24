Корпус Центра глазных болезней в Басманном районе реконструируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Басманном районе будет реконструирован корпус Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Соответствующие изменения согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Речь идет о территории на улице Садовой-Черногрязской, владение 14/19.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на этом земельном участке площадью 1,4 гектара реконструируют пятый корпус Исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца, после чего его площадь увеличится с 6,1 тысячи квадратных метров до 7,6 тысячи квадратных метров. При этом высота 9-этажного корпуса останется прежней, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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