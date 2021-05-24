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Москвариум отметит День нерпенка
Фото: Pixabay

Москвариум отметит День нерпенка

Ольга Маркова

Культура

Взрослые и дети 25 мая приглашаются в Москвариум на ВДНХ. Здесь пройдет большой праздник — День нерпенка.

Гости смогут услышать лекцию специалистов океанариума о байкальских нерпах с видеопрезентацией.

А главным событием дня станет встреча со съемочной группой фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Режиссер Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер расскажут интересные факты о процессе создания ленты. Зрителям покажут уникальные моменты съемок.

Центральная сюжетная линия рассказывает о жизни юной байкальской нерпы Юмы — от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Все роли в фильме исполнили настоящие дикие животные.

После просмотра фильма посетители смогут принять участие в викторине.

В экспозиции аквариума состоится показательная тренировка байкальских нерп.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москвариума.

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