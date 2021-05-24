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«Москино» покажет фильмы Григория Чухрая
Фото: kinopoisk.ru

«Москино» покажет фильмы Григория Чухрая

Ольга Маркова

Культура

Кинотеатры сети «Москино» 24 и 25 мая приглашают жителей и гостей столицы на показы фильмов Григория Чухрая, приуроченные к столетию со дня рождения режиссера. Показы пройдут в кинотеатрах «Спутник», «Факел», «Вымпел». Фильмы демонстрируются с пленки из архива «Москино».

Зрители увидят семейную драму «Жили-были старик со старухой» — искреннее кино о мудрых родителях и беспутных детях.

Фильм «Баллада о солдате», получивший приз в Каннах, представит дебютные роли актеров Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко.

А дебютная картина Чухрая «Сорок первый» поставлена по повести Бориса Лавренева с красивой парой Изольды Извицкой и Олега Стриженова и выдающейся операторской работой Сергея Урусевского.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

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