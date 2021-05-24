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В Парке Горького покажут кубок Европы по футболу
Фото: twitter.com/TeamRussia

В Парке Горького покажут кубок Европы по футболу

Ольга Маркова

Культура

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького открыта выставка кубка чемпионата Европы по футболу. 24 мая проходит трофи-тур кубка.

Кубок Анри Делоне — главная награда чемпионата Европы по футболу УЕФА, которую получает победитель турнира.

В рамках тура трофей показывают в городах — организаторах Евро-2020. В России кубок покажут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

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