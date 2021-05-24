Астрологи рассказали, сколько времени на сон нужно каждому знаку зодиака

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Общепринятым считается, что человеку необходимо спать в среднем 7–9 часов в день. Есть люди, нарушающие такой режим сна, но не чувствующие дискомфорта. По мнению астрологов, это зависит от знака зодиака, который во многом влияет на человеческую жизнь.

В частности, для Овнов достаточно 4–5 часов сна, потому что они всегда стремятся быть в тонусе, все контролировать. Чтобы сон был хорошим и крепким, необходимо проветрить комнату, сбросить до сна избыток энергии и послушать спокойную классическую музыку.

Тельцам не нужно определенное количество сна, главное — то, что их окружает. Поэтому в комнате должен быть идеальный порядок, а ложиться спать необходимо в полностью спокойном состоянии — не стоит дискутировать перед сном и пить спиртные напитки за 3–4 часа до сна. Также для Тельцов важен процесс пробуждения — это стоит делать спокойно, тогда им обеспечено хорошее настроение на весь день.

Сон Близнецов, как и их знак, непостоянен. Они могут спать и 2, и 12 часов. Так как Близнецы склонны к рефлексии, для крепкого и здорового сна им необходимо ограничить потребление информации — за два часа до сна стоит отключить телефон и не пользоваться социальными сетями и телевизором. Также можно заняться дыхательными практиками — это поможет обрести уверенность в себе.

Ракам необходим полноценный отдых, поэтому сон должен длиться не менее восьми часов. Для хорошего пробуждения им стоит создать в комнате уютную и домашнюю атмосферу, например, надеть любимую пижаму. Также важно ощущение защищенности, поэтому им следует обязательно накрыться одеялом.

Для Львов необходимо пространство и наличие рядом любимого человека. Тогда их сон будет крепким и здоровым. В среднем представители этого знака спят около семи часов.

Девы могут спать не более четырех часов в сутки. Для них важно вести дневник, в котором можно делать записи перед сном. Также аромат лаванды в спальне поможет им быстрее уснуть.

Весы могут спать от девяти до двенадцати и более часов. Долгий сон важен для их душевного состояния. Важным условием хорошего сна станет наличие комфортной кровати. Перед сном они могут расслабиться с помощью классической литературы, мягкой пижамы и чая с ромашкой.

Скорпионы чаще других знаков испытывают проблемы с ночным сном. Хоть они и спят около восьми часов, избыток энергии в организме заставляет их мозг работать и после полуночи, поэтому представители этого знака могут страдать бессонницей. Для комфортного сна им необходимо темное помещение.

Стрельцы практически не нуждаются в полноценном сне. Иногда им достаточно немного вздремнуть, чтобы дальше заниматься различными интересными делами. Часто они видят осмысленные сны, поэтому им стоит вести дневник таких сновидений.

Козероги отличаются дисциплинированностью. Они спят в среднем по 7–8 часов и всегда четко знают, когда им надо уснуть и проснуться. Козероги почти не страдают бессонницей, только во время стресса, помочь справиться с ним может медитация.

Водолеи спят около пяти часов. Они очень заняты анализом себя и окружающих людей и событий, чтобы позволить себе больше. Перед сном не рекомендуется использовать гаджеты, лучше заняться йогой и принять теплую ванну с лавандой.

Рыбы очень любят сон. В среднем они проводят в кровати около девяти часов, для них это хороший способ восстановить душевное равновесие. Можно сравнить их отношение ко сну с отношением к хорошей книге или интересному фильму, сообщает «Караван».

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