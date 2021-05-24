Пешеходный путепровод Картмазово оснастят локальной системой безопасности

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Картмазово Карта всех событий

Пешеходный путепровод Картмазово оснастят системами обеспечения локальной безопасности, соответствующая проектная документация уже согласована. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник, 24 мая.

Уточняется, что на путепроводе у автобусной остановки «Картмазово» над Киевским шоссе в поселении Московский Новомосковского административного округа появятся системы видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарная сигнализация и комплекс технических средств связи и передачи информации.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов напомнил, что пешеходный путепровод был построен в 2001 году.

— Оснащение путепровода современным комплексом систем безопасности позволит обеспечить пешеходам комфорт при переходе через Киевское шоссе, а также создать необходимый перечень средств для оперативного реагирования правоохранительных органов на чрезвычайные ситуации, цитирует Леонова агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам показали, как выглядят новые диагональные пешеходные переходы.

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