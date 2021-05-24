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Пешеходный путепровод Картмазово оснастят локальной системой безопасности
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пешеходный путепровод Картмазово оснастят локальной системой безопасности

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Картмазово Карта всех событий

Пешеходный путепровод Картмазово оснастят системами обеспечения локальной безопасности, соответствующая проектная документация уже согласована. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник, 24 мая.

Уточняется, что на путепроводе у автобусной остановки «Картмазово» над Киевским шоссе в поселении Московский Новомосковского административного округа появятся системы видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарная сигнализация и комплекс технических средств связи и передачи информации.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов напомнил, что пешеходный путепровод был построен в 2001 году.

— Оснащение путепровода современным комплексом систем безопасности позволит обеспечить пешеходам комфорт при переходе через Киевское шоссе, а также создать необходимый перечень средств для оперативного реагирования правоохранительных органов на чрезвычайные ситуации, цитирует Леонова агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам показали, как выглядят новые диагональные пешеходные переходы.

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