Москвичам показали, как выглядят новые диагональные пешеходные переходы
Москвичам показали, как выглядит новая разметка для диагональных пешеходных переходов. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в четверг, 20 мая.
В ведомстве отметили, что белая пунктирная разметка стала более аккуратной. Кроме того, она экономит краску и не дает проскальзывать колесам машин и мотоциклов.
Напомним, в Москве в 2021 году 41 диагональный пешеходный переход обозначат пунктирными линиями вместо старой сплошной заливки.
Ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплатить проезд на МЦД банковской картой.
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