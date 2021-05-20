Москвичам показали, как выглядят новые диагональные пешеходные переходы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москвичам показали, как выглядит новая разметка для диагональных пешеходных переходов. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в четверг, 20 мая.

В ведомстве отметили, что белая пунктирная разметка стала более аккуратной. Кроме того, она экономит краску и не дает проскальзывать колесам машин и мотоциклов.

Напомним, в Москве в 2021 году 41 диагональный пешеходный переход обозначат пунктирными линиями вместо старой сплошной заливки.

Ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплатить проезд на МЦД банковской картой.

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