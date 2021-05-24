Дмитрий Певцов: Русский язык надо защитить от сленга и перегрузки иностранными словами

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Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов считает, что государственные СМИ в последнее время стали проводниками неоправданного использования сленга и «иностранщины», вредящих чистоте русского языка. Он уверен, что русский язык надо спасать.

— Необходимо обязать государственные СМИ транслировать образец чистой русской речи. Иначе язык может стремительно превратиться в попсу, смесь американизмов с блатным жаргоном. Пусть учат русский язык и другим подают пример чистой, красивой, удивительной нашей русской речи. В государственных СМИ не место «мемчикам» и сленгу, — заявил народный артист.

Главный редактор «Литературной газеты», поэт Максим Замшев поддержал инициативу Певцова.

— Такого рода вещи, какие мы наблюдаем в СМИ и интернет-СМИ, попытки заигрывать с аудиторией — это отвратительно. Снижается общий уровень культуры. Люди даже не понимают, какого богатства они себя лишают, когда их словарь обедняется, когда он полон первобытных междометий, — сказал Замшев.

По данным ВЦИОМ, 67 процентов россиян выступают за чистоту русского языка от заимствований. Количество опрошенных, придерживающихся этой точки зрения, растет в зависимости от возраста россиян: 64 процента в группе 25–44-летних, 69 процентов — среди 45–49-летних и 74 процента — в группе старше 60 лет.

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