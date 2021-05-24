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Врачи рассказали, как бессонница влияет на благосостояние человека
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, как бессонница влияет на благосостояние человека

Михаил Алимов

Здоровье

Медики считают, что из-за нарушения сна человек может стать жертвой мошенников. По их словам, такие нарушения меняют структуру мозга, ему становится сложнее принимать решения, нарушаются когнитивные способности и возможность строить логические цепочки.

— Становится трудно строить отношения, так как на фоне плохого сна снижается возможность учитывать намерения другого, считывать его эмоциональное состояние, понимать его убеждения, — рассказывают специалисты порталу Medikforum.ru.

Из-за этого человек легче поддается внушению и становится не способен вовремя разгадать замысел мошенника, при этом теряя собственные деньги.

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мошенникиБессонницаденьги
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