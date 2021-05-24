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Новый торгово-развлекательный центр ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Новый торгово-развлекательный центр ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Авиаконструктора Миля, 3а Карта всех событий

На юго-востоке столицы будет введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр (ТРЦ). Зданию было выдано соответствующее разрешение. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Речь идет о ТРЦ, расположенном в районе Выхино-Жулебине на улице Авиаконструктора Миля, дом 3а.

— На строительстве торгово-развлекательного центра проведено 13 проверок, специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования, — приводят слова Войстратенко на официальном сайте мэра столицы.

Здание нового торгового комплекса имеет три этажа, его площадь составляет 11,5 тысячи квадратных метров. В ТРЦ будут магазины, кафе, фитнес-центр и многое другое. Территория рядом с ним благоустроена, создана парковка, а также организованы въезды с близлежащих территорий.

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Выхино-ЖулебиноТоргово-развлекательный центрввод в эксплуатацию
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