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Стало известно, где в Петербурге весной посадили больше всего деревьев
Фото: pixabay.com

Стало известно, где в Петербурге весной посадили больше всего деревьев

Елена Фролова

Растения

Весенние посадки кустарников и деревьев завершили в Санкт-Петербурге. За этот сезон в городе появились почти шесть тысяч деревьев и более 51 тысячи кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Впервые в этом году горожане занимались посадками вместе со специалистами. Неравнодушные граждане сами выбирали площадки для озеленения из специально созданного перечня. Участие в мероприятиях по посадке растений принимали и сотрудники администраций районов, а также органы местного самоуправления.

Уточняется, что больше всего кустарников и деревьев появилось в Московском парке Победы, в безымянном саду на улице Верности, парках «Екатерингоф», Брестском, Муринском и на улице Инструментальщиков, сквере на пересечении Екатерининской и Елизаветской улиц, на Невском проспекте, в Приморском парке Победы, на Морской улице в Петергофе и Зеленогорском шоссе, отмечают «Невские новости».

Все посадки были приурочены к памятным датам.

Читайте также: Журналист Баженов призывает жителей Москвы высаживать деревья в рамках всероссийской акции

Санкт-Петербургпосадка новых деревьевозеленение города
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