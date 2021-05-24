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Посвященные миллионному автомобилю «Москвич» карты «Тройка» выпустят в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посвященные миллионному автомобилю «Москвич» карты «Тройка» выпустят в столице

Анастасия Колоскова

Транспорт

Жители столицы смогут бесплатно получить карту «Тройка» с уникальным дизайном, посвященным миллионному автомобилю «Москвич», при посещении выставки в Музее транспорта 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— 28 мая мы выпустим лимитированную «Тройку» с миллионным автомобилем «Москвич» — ее получат бесплатно все посетители выставки «Мечта Москвича» в этот день. Также карты можно будет купить в кассах метро на кольцевой ветке и внутри кольца — тираж ограничен, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В департаменте отметили, что за первые дни работы выставку Музея транспорта Москвы, который мэр столицы Сергей Собянин открыл в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ 18 мая, уже посетили почти 2500 человек. Особой популярностью пользуется кинопавильон. Там гости выставки могут попробовать себя в главных ролях популярного фильма «Зеленый огонек». Маленьким посетителям особенно понравился зал «Ралли» с объемной картой маршрутов международных гонок «Москвичей» и мультфильм про создание автомобиля в зале «Прототипы».

Выставка открыта в 26-м павильоне ВДНХ со вторника по воскресенье — с 11:00 до 21:00. Билеты можно приобрести заранее на сайте музея или в кассе павильона. От станции метро «ВДНХ» до выставки посетителей бесплатно довезет тематический автобус.

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