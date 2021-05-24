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Таможенники нашли три ордена Красного Знамени в почтовом отправлении из Украины
Фото: moscow-live

Таможенники нашли три ордена Красного Знамени в почтовом отправлении из Украины

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники Московской областной таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Россию трех орденов Красного Знамени. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ордена Красного Знамени были найдены в почтовом отправлении из Украины. Экспертиза подтвердила их подлинность. Заказавшего посылку россиянина задержали. При обыске в его квартире сотрудники таможни нашли множество государственных наград РФ, среди которых орден Нахимова, орден Александра Невского, орден Ушакова, медаль Героя СССР и другие.

Отмечается, что задержанный уже имел судимость по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере».

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