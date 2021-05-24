Певица Валерия рассказала, что скучает по сыну

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия в интервью рассказала о том, что из-за закрытых границ стала меньше видеться с сыном Артемием, который живет в Швейцарии.

— Границы закрыты. Поэтому мы видимся не так часто, как хотелось бы. Конечно, я очень скучаю. К счастью, сейчас существует много способов общаться в режиме онлайн, — рассуждает звезда.

В этом году они увиделись с сыном и его женой Натальей всего один раз, когда в январе вместе прилетели в Дубай. И его нельзя назвать очень счастливым.

— В Дубае мы все дружно заболели. Мы с Иосифом перенесли коронавирус там. А дети переболели уже по прилете. Но зато повидались, — рассказывает певица журналу «Собеседник». Также она поделилась своими планами — в будущем певица хочет купить большой дом за городом и жить там вместе с семьей.

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