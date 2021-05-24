Рэпер Федук и дочь Аркадия Новикова поженились после трех лет отношений

Фото: instagram/fedukone

Российский рэп-исполнитель Федук и его девушка Александра Новикова расписались после трех лет отношений. Об этом они сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

— Family, — подписал певец, выложив фотографию с Новиковой из ЗАГСа, добавив к подписи смайлик в виде замка и кольца.

Поклонники звездной пары поспешили поздравить молодоженов в комментариях: «Да! Выбрал самую лучшую, нежную, свою»; «Ну что за сладости вы!»; «Поздравляю! Желаю, чтобы вы всегда были счастливы!».

Слухи об отношениях рэпера и дочери ресторатора Аркадия Новикова появились в ноябре 2019 года. На тот момент они отдыхали вместе в Италии. Однако Федук и Новикова информацию не комментировали и официально подтвердили роман только в феврале того же года.

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