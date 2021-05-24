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«Репортаж с огорода»: Семенович рассказала об отдыхе на даче
Фото: Пресс-служба Анны Семенович

«Репортаж с огорода»: Семенович рассказала об отдыхе на даче

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская артистка Анна Семенович рассказала, как проводит отдых на даче. Этим она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Сейчас сниму репортаж с огорода, — отметила звезда под фотографией, сделанной на дачном участке.

Актриса рассказала, что она прекрасно проводит время на загородом, «наслаждаясь природой и пением птичек».

— Вечером по плану куриный шашлык, (я его замариновала по супер секретной технологии) и душевные беседы у костра, — поделилась Семенович.

Поклонники звезды порадовали ее неоднозначными комментариями под постом, рассказав о своем дачном отдыхе. «Русалка огородная»; «Анечка, вы прекрасны и на сцене, и на даче»; «Я тоже обожаю дачу! Вторую неделю тут живу и работаю с телефона, круто».

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дачаАнна Семенович«Инстаграм»
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