Пожар на птицефабрике в подмосковном Щелкове локализовали

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Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, Центральная улица, 29 Карта всех событий

Пожар локализовали в цехах птицефабрики, расположенной в подмосковном Щелкове. Об этом в понедельник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что возгорание на площади 3,5 тысячи квадратных метров было локализовано в 15:30.

Горели два цеха в деревне Осеево, на улице Центральной, дом 29. Кроме того, пожарным пришлось тушить паллеты, находящиеся на улице.

Ранее пожар ликвидировали в реконструируемом доме в центре Москвы.

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