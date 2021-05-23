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Пожар в реконструируемом доме в центре Москвы ликвидировали
Фото: Telegram / Новости Москвы

Пожар в реконструируемом доме в центре Москвы ликвидировали

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Пожар в четырехэтажном здании в центре столицы ликвидировали. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в четырехэтажном здании, расположенном на улице Большой Никитской, неподалеку от Никитских ворот. Дом находится на реконструкции.

Данных о пострадавших не поступало.

Уточняется, что в здании воспламенился предмет на втором этаже конструкции. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

Ранее из-за пожара в доме на Большой Никитской перекрыли движение транспорта в центре города.

Читайте также: Двухэтажное здание загорелось на юге Москвы на площади 800 «квадратов»

центр Москвыликвидировано возгораниепожар
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