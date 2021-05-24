Дептранс заявил, что московский трафик вернулся к «доковидным» показателям

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский трафик вернулся к «доковидным» значениям. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в пятницу, 21 мая, на столичных дорогах зафиксировано около 3,26 миллиона автомобилей. Это на 61 процент выше показателя 2020 года.

Кроме того, москвичи стали чаще пользоваться такси (на 43 процента увеличилось число поездок на такси). На один автомобиль приходится около 11 заказов. Также на 21 процент выросло использование каршеринга по сравнению с 2019 годом.

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