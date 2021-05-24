Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали более чем на 16 миллионов рублей за несданный тест

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 августа 2020 года москвичей, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на коронавирус на сайт госуслуг после возвращения из-за рубежа, оштрафовали на сумму 16 миллионов 96 тысяч 500 рублей. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что специалисты ведомства составили 3323 протокола об административных правонарушениях. Московские суды рассмотрели уже 1277 дел. По остальным даты судебных заседаний назначены.

За нарушение законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия начисляется штраф суммой до 40 тысяч рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что поможет ускорить окончание пандемии.

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