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Число нарушений при установке летних веранд в 1,5 раза сократилось в Москве
Фото: Анна Быкова

Число нарушений при установке летних веранд в 1,5 раза сократилось в Москве

Юлия Павлушова

Город

На территории столицы число нарушений при установке летних веранд сократилось в 1,5 раза. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса экономической политики Москвы.

По данным ведомства, в нынешнем году таких нарушений зафиксировали 35, а в 2019 году — 59. Часть из них связана с превышением площади веранд, а также их размещением вне схемы.

Кроме того, за последние пять лет в Москве в пять раз выросло число кафе, получивших разрешение на установку летних веранд. В 2016 году их оформило 2131 заведение, а в нынешнем — уже 3221.

Ранее проверки летних кафе начались в Москве.

Читайте также: Власти Москвы считают, что летние веранды помогут восстановить сферу общепита

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