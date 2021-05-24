Россиянам рассказали, можно ли работать летом на удаленке

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Традиционные взгляды многих россиян на рабочий процесс и работу из офиса были нарушены из-за длительной самоизоляции. Как результат, с приближением лета многие задумались о том, чтобы в дачный сезон работать на удаленке.

Как рассказал «Вечерней Москве» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в Трудовом кодексе России давно предусмотрены такие формы занятости, как удаленная и смешанная. Новых инициатив по этому поводу в ближайшее время рассматриваться не будет.

— Это все является предметом договоренности работника и работодателя и указывается в трудовом контракте, — отметил парламентарий.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко также допускает возможность удаленной занятости. Она пояснила, что все необходимые изменения, касающиеся дистанционной и комбинированной работы, в Трудовой кодекс были внесены в конце прошлой сессии.

— Ослабление режима труда и отдыха, связанного с распространением коронавирусной инфекции, ни в коей мере не влияет на то, какой формат выбирает для себя работник и работодатель. В ТК прописаны все возможные варианты. Работник и работодатель сами должны решить. Если они договорились, что сотрудник может находиться на даче при определенных условиях, то есть если это не влияет на рабочий процесс, то никаких проблем нет, — заключила сенатор.

В законодательстве понятие удаленной работы было закреплено 8 декабря 2020 года соответствующим Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс».

Согласно документу, дистанционной работой является выполнение определенных трудовым договором обязанностей с использованием интернета вне места нахождения работодателя или его филиала/представительства, если имеется такая возможность. В целом условия ничем не отличаются от стандартной работы из офиса. Права и распорядок дня у сотрудника остаются теми же, как и уровень заработной платы.

Основанием же для увольнения сотрудника может служить отсутствие взаимодействия с работодателем в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

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