Качество более чем 10 тысяч деревьев исследуют в Москве в 2021 году

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Работы по мониторингу зеленых насаждений стартовали в столице. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Дендрологи и энтомофитопатологи обследуют свыше 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников на специальных площадках. Они оценят состояние растений, их декоративные качества, а также наличие повреждений. Эти данные покажут общую картину состояния зеленых насаждений столицы.

За 2020 год специалисты обследовали более 10,5 тысячи деревьев и свыше 18 тысяч кустарников. Исследование показало, что в хорошем состоянии находятся более 92 процентов растений.

Ранее сообщалось, что главные ворота Александровского сада закроют до 10 июня.

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