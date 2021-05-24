Главные ворота Александровского сада закроют до 10 июня

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Главные ворота Александровского сада будут закрыты с 25 мая по 10 июня 2021 года. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Доступ в сад со стороны Манежной площади будет закрыт из-за проведения инженерно-технических работ, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы.

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