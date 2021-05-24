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СК проверит сведения об изъятии жилья у семьи в Москве из-за долга
Фото: СК РФ

СК проверит сведения об изъятии жилья у семьи в Москве из-за долга

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи проверят информацию об изъятии жилья у семьи в Москве. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Информация о случившемся появилась в эфире одного из федеральных каналов. Мама семьи взяла взаймы 8 миллионов рублей, но вернуть с нее потребовали более 30 миллионов рублей. Женщина не смогла вернуть нужную сумму. По решению суда у нее отобрали квартиру.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе проверки.

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