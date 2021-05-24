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Тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на юго-западе Москвы
Фото: АГН Москва

Тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на юго-западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Тело младенца было найдено в мусорном контейнере на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, тело младенца обнаружили в мусорном контейнере у жилого дома на Ленинском проспекте. Прокуратура организовала проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

На месте происшествия находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

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