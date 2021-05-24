Восьмерых участников ОПГ осудили за аферы с квартирами москвичей

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор по делу ранее судимого жителя столицы Владислава Ушмодина и его семерых соучастников, которые признаны виновными в мошенничествах в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, злоумышленники хотели незаконно приобрести права собственности на квартиры трех москвичей. Имущество находилось на улицах Мурановской и Белозерской. Общая стоимость квартир составляла более 20 миллионов рублей. Также злоумышленники пытались завладеть деньгами на счетах в нескольких банках общей суммой свыше 840 тысяч рублей. Более того, они незаконным путем завладели правами на квартиру на улице Корнейчука.

Суд приговорил Ушмодина к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, еще один человек приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 6 лет условно.

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