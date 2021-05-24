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Экзотерики рассказали, что окрас кошек способен влиять на жизнь хозяев
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Экзотерики рассказали, что окрас кошек способен влиять на жизнь хозяев

Анастасия Прохорова

Общество

Цвет шерсти кошек может повлиять на жизнь хозяев питомцев. Об этом рассказали экзотерики.

Специалисты полагают, что окрас кошек несет в себе определенную энергию, которая способна повлиять на судьбу человека.

Кошки белого окраса приносят в дом гармонию и притягивают удачу. Также они умеют чувствовать настроение хозяина и способны избавить от плохих мыслей.

По словам экзотериков, несмотря на то, что принято боятся черных кошек, они, наоборот, обладают большой энергией, которая отгоняет от дома непрошенных гостей и приносит удачу в финансовых делах.

Огненные коты, или рыжие притягивают удачу в любовных делах и предупреждают хозяев о неприятностях на работе. А обладатели питомцев дымчатого, серого и голубого окрасов могут быть уверены в завтрашнем дне, поскольку такие котики могут избавить от тревог и переживаний и насытить позитивом и удачей, пишет Пятый канал.

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