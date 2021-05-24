Экзотерики рассказали, что окрас кошек способен влиять на жизнь хозяев

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Цвет шерсти кошек может повлиять на жизнь хозяев питомцев. Об этом рассказали экзотерики.

Специалисты полагают, что окрас кошек несет в себе определенную энергию, которая способна повлиять на судьбу человека.

Кошки белого окраса приносят в дом гармонию и притягивают удачу. Также они умеют чувствовать настроение хозяина и способны избавить от плохих мыслей.

По словам экзотериков, несмотря на то, что принято боятся черных кошек, они, наоборот, обладают большой энергией, которая отгоняет от дома непрошенных гостей и приносит удачу в финансовых делах.

Огненные коты, или рыжие притягивают удачу в любовных делах и предупреждают хозяев о неприятностях на работе. А обладатели питомцев дымчатого, серого и голубого окрасов могут быть уверены в завтрашнем дне, поскольку такие котики могут избавить от тревог и переживаний и насытить позитивом и удачей, пишет Пятый канал.

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