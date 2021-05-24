Совершившую наезд на детей в Москве женщину задержали

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Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Водитель-женщина, которая совершила наезд на детей и скрывшаяся с места происшествия, задержана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ГИБДД по Москве.

Напомним, на 15-й Парковой улице в Измайловском районе столицы автомобиль сбил двоих несовершеннолетних. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказывается помощь.

Водитель-женщина, совершившая наезд на детей и скрывшаяся с места происшествия, задержана. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. https://t.co/5dors0aqsu — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) May 24, 2021

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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