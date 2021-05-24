Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Совершившую наезд на детей в Москве женщину задержали
Фото: moscow-live

Совершившую наезд на детей в Москве женщину задержали

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Водитель-женщина, которая совершила наезд на детей и скрывшаяся с места происшествия, задержана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ГИБДД по Москве.

Напомним, на 15-й Парковой улице в Измайловском районе столицы автомобиль сбил двоих несовершеннолетних. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказывается помощь.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в больницу Москвы

задержаниеГИБДДДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте