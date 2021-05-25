Россия возобновила полеты в пять стран

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Со вторника, 25 мая, Россия возобновляет авиасообщение с пятью государствами: Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия.

С данного времени перелеты Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта могут выполняться дважды в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — трижды в неделю. По одному разу в неделю самолеты смогут летать маршрутами Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда.

Помимо этого будет увеличено количество регулярных рейсов с Южной Кореей: Владивосток — Сеул — трижды в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю.

До семи раз в неделю смогут летать самолеты Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Токио и Владивосток — Токио. Также возобновляется один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.

Кроме того, возобновлены полеты из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ, сообщает агентство «Прайм».

Ранее представитель министерства культуры и туризма Турции рассказал о планах турецких властей убедить Россию возобновить авиасообщение между странами.

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