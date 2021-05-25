Глава Счетной палаты оценил перспективы роста российской экономики

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Российская экономика в 2021 году продемонстрирует положительную динамику. С таким мнением выступил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, «в целом в плюс по ВВП мы точно выйдем», однако конкретные цифры будут во многом зависеть от дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом глава Счетной палаты призвал не ждать значительных показателей роста ВВП. По его оценке, рост экономики выйдет «не в такой большой (плюс), как хотелось бы».

Конкретные цифры Кудрин не назвал, однако отметил, что результаты первого квартала показывают, что «вряд ли будет три процента, хотя близко к этому», пишут «Известия».

Ранее стало известно, что уровень падения мировой экономики в 2020 году составил более четырех процентов.

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