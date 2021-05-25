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Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Более 700 тысяч записей об анамнезе москвичей внесли в ЭМК за год

Анастасия Волоснова

Город

С июня 2020 года в электронной медицинской карте (ЭМК) появилось более 700 тысяч записей о личном и семейном анамнезе. В течение года данные на портал вносили москвичи старше 18 лет.

Сведения о личном анамнезе можно внести в разделе «Мои данные», а информацию о заболеваниях родственников — в разделе «Моя семейная история». Самостоятельно вносить дополнительные показатели о своем здоровье москвичи также могут в разделе «Дневник здоровья».

Собранная в ЭМК информация помогает врачу видеть полную картину, знать о хронических заболеваниях пациента и его предрасположенностях к различным болезням. В свою очередь, пользователи могут видеть в карте протоколы и выписки врачей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что результаты исследований в павильонах «Здоровая Москва» стали доступны в электронной медкарте.

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