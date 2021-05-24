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Результаты исследований в павильонах «Здоровая Москва» стали доступны в электронной медкарте
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Результаты исследований в павильонах «Здоровая Москва» стали доступны в электронной медкарте

Анастасия Колоскова

Город

Результаты осмотра врачей и обследований горожан в павильонах «Здоровая Москва» стали доступны в электронной медицинской карте (ЭМК). Их можно увидеть в разделе «Моя диспансеризация» на портале mos.ru, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

Уточняется, что все медицинские показатели будут доступны как пациентам, так и врачам.

— Это гарантирует сохранность важной медицинской информации, а также обеспечит преемственность лечения при обращении в разные медицинские организации, — отмечается в сообщении.

В раздел «Моя диспансеризация» входит пять блоков-шагов обследования. В нем можно найти анкету диспансеризации, а также результаты пройденных исследований, протоколы осмотров врачей и медицинские заключения. Кроме того, новый раздел позволяет еще до прихода в павильон узнать о подготовке к предстоящим исследованиям в специальной памятке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее главврач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, как работают павильоны «Здоровая Москва».

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«Здоровая Москва»павильоны Здоровая Москваэлектронная медицинская карта
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