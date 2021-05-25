Иммунолог назвала болезни, о которых сигнализируют темные круги под глазами

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Ксения Бочарова рассказала, что синяки под глазами не только указывают на недосып, но и могут стать симптомом опасных заболеваний.

Она отметила, что образ жизни часто отражается на состоянии кожи под глазами. Так, синяки могут стать следствием употребления большого количества кофе, чая, а также курения, долгого пребывания за компьютером и нарушения режима труда и отдыха.

Кроме того, темные круги под глазами могут появиться и вследствие медицинских причин, сообщила медик. Так, в первую очередь этот симптом указывает на кислородное голодание, которое может быть связано как с недостатком в организме железа, так и нарушениям работы почек и печени.

По словам Бочаровой, иногда затемнение в области глаз может являться индивидуальным вариантом нормы. К тому же кожа в этом месте истончается с возрастом, а мелкие сосуды под ней становятся заметнее. Этот процесс усугубляют стрессы и нездоровый образ жизни, а также резкое похудение.

Врач порекомендовала понять причину появления этого симптома.

— Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частые медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее, — цитирует Бочарову Пятый канал.

Тем, у кого отсутствуют патологии, она посоветовала улучшить состояние кожи при помощи простых способов, среди которых ранний отход ко сну, соблюдение режима отдыха и регулярные прогулки на свежем воздухе в течение 30–40 минут.

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