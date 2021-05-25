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Опубликован секретный план Черчилля против СССР
Фото: public domain

Опубликован секретный план Черчилля против СССР

Виктория Родимкина

История

В мае 1945 года Великобритания распланировала военную операцию против Советского Союза. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Так, согласно этим данным, спустя несколько дней после взятия Берлина Красной армией Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования разработать операцию под названием «Немыслимое». Согласно этому плану, западные союзники должны были вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР в Германии. Целью было навязать волю США и Британской империи Советскому Союзу. Операцию поручили генералу Джеффри Томпсону, который должен был начать ее осуществление 1 июля 1945 года.

В операции хотели задействовать свыше восьми тысяч человек. Кроме того, Томпсон посчитал, что ему потребуются дополнительные силы, и предложил перевооружить вермахт.

В свою очередь главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей заявил, что такая политика совершенно невозможна для демократических стран. Поддержку ему высказал фельдмаршал Алан Брук, который сказал, что провести успешно эту операцию вряд ли получится.

В результате несколько британских военачальников не допустили реализации плана Черчилля, который опасался третьей мировой войны. По его мнению, Красная армия после победы над Германией станет непобедимой и начнет наступление на Европу.

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Вторая мировая войнаСССРВеликобритания
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