Минобороны обвинило Чехию в умалении роли Красной Армии

Фото: prague1945.mil.ru/

На протяжении последних лет в Чехии из политических соображений пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявили в российском Министерстве обороны при публикации архивных сведений о Пражской наступательной операции.

Как отметили в оборонном ведомстве, во время работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов, посвященных мужеству и героизму военнослужащих Красной Армии, погибших при освобождении Чехии, происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной Армии.

В частности, на памятниках, мемориалах и надгробиях символы-навершия в форме пятиконечных звезд заменяют на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем — на лавровые венцы. Исторические надписи со словами благодарности в адрес Красной Армии, в свою очередь, меняют на подпись «Жертвам войны».

В Минобороны РФ указали на системный и деструктивный подход в работе с музейными комплексами и их экспозициями. В качестве примера ведомство привело замену скульптур и экспонатов, подчеркивающих решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и Чехии от нацизма, в Национальном мемориале на Виткове в Праге.

При этом в 1999 году вступило в силу Соглашение между Россией и Чешской республикой о взаимном содержании военных захоронений, обязывающее подписантов поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы, а также бережно относиться к исторической памяти. Текст документа опубликован на официальном сайте Минобороны РФ, в разделе, посвященном освобождению Чехии в годы Второй мировой войны.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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