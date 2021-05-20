«Пивоварни будут плакать»: в Чехии оценили последствия разрыва отношений с Россией

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Чешский депутат Ян Грнчирж прокомментировал действия властей Чехии, из-за которых ухудшились отношения с Россией. Он отметил, что стране грозят серьезные экономические потери.

Политик сказал, что не понимает, почему Прага решилась на дипломатический конфликт такого масштаба, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к взрывам во Врбетице. Ян Грнчирж заявил, что Чехию в конфликт могли втянуть спецслужбы, что может быть связано с выборами, прошедшими в США.

— Отношения с Россией, по сути, закончатся надолго, и мы понесем экономические потери. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие, — сказал депутат.

Он отметил, что Чехия снова сыграла «роль полезных идиотов», как случалось несколько раз. При этом Ян Грнчирж поприветствовал участие чешского посла в России Витезслава Пивоньки в параде Победы, добавив, что дипломат таким образом «сохранил здравый смысл», сообщает издание Parlamentní listy.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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