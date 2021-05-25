«Он был в экстазе»: Роднина рассказала о скандале с Жириновским

Фото: Пресс-служба Госдумы

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала подробности скандала с участием лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В интервью Василию Конову она отметила, что после скандального поведения политик не извинился.

— А чего ему извиняться? Он меня назвал фигуристкой, но я фигуристка и есть. Чтобы Жириновский извинился? Это вещи не совместимы. Он всегда прав, иначе он бы не был бы Жириновским. Если он кричал, я понимаю, он был в экстазе, — заявила Роднина.

По ее словам, это была «смешная ситуация». В Госдуме она тогда сидела «на первой парте», объясняя новичку врачу как голосовать.

— Я сидела в пол оборота к трибуне, где Владимир Вольфович слюной брызгал, мне этот известный врач говорит, что это его клиент. Я говорю, тут половина Госдумы ваши клиенты. Мы начали смеяться, у Жириновского хороший слух, поэтому такая реакция была, — сообщила Роднина

В сентябре 2015 года во время пленарного заседания в Госдуме Жириновский оскорбил Роднину. Представитель «Единой России» Николай Булаев потребовал от Жириновского публичных извинений перед Ириной Родниной, пригрозив тому Комиссией по этике. После этого Жириновский вывел свою фракцию из зала пленарных заседаний.

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