МИД: Россия приветствует достижение договоренности Ирана и МАГАТЭ

Фото: МИД РФ

Россия приветствует достижение договоренности между Ираном и МАГАТЭ о продлении срока проверок агентства в ИРИ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 25 мая.

Ранее сообщалось о продлении на месяц временных договоренностей между Ираном и МАГАТЭ, в рамках которого агентство продолжит мониторинг за ядерной программой ИРИ.

— Приветствуем достижение этих договоренностей. Исходим из того, что они создают необходимое политическое пространство для продолжения интенсивных переговоров, направленных на обеспечение устойчивой и полнокровной реализации СВПД, — сказала Мария Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что продолжение сотрудничества является залогом предсказуемости и прозрачности иранской системы.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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