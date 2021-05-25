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Грипп, COVID и супервирус: эксперты оценили ситуацию со смертностью от инфекций
Фото: pixabay.com

Грипп, COVID и супервирус: эксперты оценили ситуацию со смертностью от инфекций

Елена Фролова

Здоровье

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит пациентов к летальному исходу в 2,5 раза чаще, чем тех, у кого наблюдается одна инфекция. С этим мнением, ранее высказанным в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева, согласился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

— Есть десятки описанных случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом, однако в связи с тем, что потом вирусы гриппа практически не циркулировали и не регистрировались, говорить о какой-то выверенной статистике не стоит, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что это небольшая доля случаев. По его словам, если тяжелое течение болезни регистрируется у пяти процентов всех форм коронавирусной инфекции, то на сочетание гриппа и COVID-19 приходится менее одного процента, отмечает ИА «НСН». Однако, по мнению Георгия Викулова, данное сочетание является опасным для всех групп риска по коронавирусу и гриппу.

Тем временем доктор медицинских наук Дмитрий Еделев прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом опасном вирусе, который может стать новым поводом для очередной пандемии. Он пояснил, что подобные сообщения от ВОЗ происходят не в первый раз.

— Впервые объявил о создании или появлении нового вируса, который будет суперсмертоносным, всем известный Билл Гейтс. Это было в августе 2020 года. Спустя месяц после этого генсекретарь ВОЗ заявил, что в скором времени в мире появится супервирус, способный убить гораздо больше людей, чем COVID-19, — пояснил Дмитрий Еделев.

Он также добавил, что в сентябре 2020 года тот же генеральный секретарь озвучил точный срок — в течение трех лет. Поэтому, по мнению эксперта, на данный момент он просто подтверждает заявленные тогда слова, отмечает «Царьград».

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