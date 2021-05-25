Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 200 культурных объектов отремонтировали в Москве
Фото: Pixabay

Более 200 культурных объектов отремонтировали в Москве

Анастасия Волоснова

Город

За последние несколько лет в Москве отремонтировали более 200 объектов культуры. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, среди отремонтированных объектов были музеи, библиотеки, театры, а также культурные центры и музыкальные школы. Кибовский уточнил, что специалисты проводили косметический ремонт и обновляли в зданиях инженерные сети.

Отмечается, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин выделил на поддержку для учреждений культуры бюджетные средства. Кибовский отметил, что выделенные деньги были оперативно направлены на решение проблем, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс построят в Новой Москве.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Салатовую линию метро продлят до «Физтеха» в 2023 году

ремонтстоличная архитектуракультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Все мнения
О проекте