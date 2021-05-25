Более 200 культурных объектов отремонтировали в Москве

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За последние несколько лет в Москве отремонтировали более 200 объектов культуры. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, среди отремонтированных объектов были музеи, библиотеки, театры, а также культурные центры и музыкальные школы. Кибовский уточнил, что специалисты проводили косметический ремонт и обновляли в зданиях инженерные сети.

Отмечается, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин выделил на поддержку для учреждений культуры бюджетные средства. Кибовский отметил, что выделенные деньги были оперативно направлены на решение проблем, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс построят в Новой Москве.

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