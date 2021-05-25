Видео с мужчиной и котом на качелях стало мемом в Сети
В социальных сетях набирает популярный ролик, предположительно снятый в городе Домодедово.
На кадрах видно, что пожилой мужчина гуляет с котом на поводке во дворе, животное запрыгивает на качели, а хозяин начинает их раскачивать, пока животному не надоест.
В Сети ролик стал мемом, набрав за несколько часов более ста тысяч просмотров «ВКонтакте», комментаторы не смогли пройти мимо этого видео:
«Когда внуков не дождался», «Это очень забавно», «Спасибо, подняли настроение!»
По данным издания «Москва-24», видео было снято в Домодедове.
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