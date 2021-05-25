«И за это спасибо»: Юрий Куклачев озвучил размер своей пенсии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Знаменитый дрессировщик кошек и артист цирка Юрий Куклачев рассказал «Вечерне Москве» о своей пенсии. Она, по его словам, не отличается от той, которую получают столичные пенсионеры.

— Я с 70-х годов прошлого века устраиваю шоу и концерты для огромной аудитории. Все время пополнял бюджет страны валютой, а в итоге получаю столько же, сколько обычный московский пенсионер, — 20 тысяч рублей, — поделился Куклачев.

Куклачева считает, что он для России сделал «больше, чем некоторые политики», но надбавки за имеющиеся регалии он начал получать относительно недавно.

— Я почти каждый год получал различные награды и благодарности, и только два года назад мне за звание «Народный артист РФ» к пенсии начали добавлять 30 тысяч рублей. И за это спасибо, — сказал собеседник «ВМ».

При этом Куклачев заметил, что 50 тысяч для жизни в огромном мегаполисе семейному человеку для полноценной жизни не хватит.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии.

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