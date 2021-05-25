Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«И за это спасибо»: Юрий Куклачев озвучил размер своей пенсии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«И за это спасибо»: Юрий Куклачев озвучил размер своей пенсии

Рафаэль Залян

Общество

Знаменитый дрессировщик кошек и артист цирка Юрий Куклачев рассказал «Вечерне Москве» о своей пенсии. Она, по его словам, не отличается от той, которую получают столичные пенсионеры.

— Я с 70-х годов прошлого века устраиваю шоу и концерты для огромной аудитории. Все время пополнял бюджет страны валютой, а в итоге получаю столько же, сколько обычный московский пенсионер, — 20 тысяч рублей, — поделился Куклачев.

Куклачева считает, что он для России сделал «больше, чем некоторые политики», но надбавки за имеющиеся регалии он начал получать относительно недавно.

— Я почти каждый год получал различные награды и благодарности, и только два года назад мне за звание «Народный артист РФ» к пенсии начали добавлять 30 тысяч рублей. И за это спасибо, — сказал собеседник «ВМ».

При этом Куклачев заметил, что 50 тысяч для жизни в огромном мегаполисе семейному человеку для полноценной жизни не хватит.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии.

Читайте также: Студент попросил, чтобы Путин наградил его маму орденом «Родительская слава»

народный артист России Юрий Куклачеввыплатыпенсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте